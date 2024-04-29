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Удар по Одесі: росіяни застосували балістичну ракету, попередньо, з касетним боєприпасом

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 квітня 2024, 22:22
Удар по Одесі: росіяни застосували балістичну ракету, попередньо, з касетним боєприпасом
Фото з телеграм Кіпера

Стало відомо, що російська армія увечері 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі балістичною ракетою, попередньо з касетним боєприпасом.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер, Сили оборони півдня, ДСНС Одеської області

Пряма мова Кіпера: "Росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом…

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Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель".

 
фото з телеграм-каналу Кіпера

Деталі: Також Кіпер повідомляє, що станом на 22:00 четверо людей загинули, загинула також собака. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людини поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. 

 
фото - сили оборони півдня
 
фото - дснс одещини

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни 29 квітня вдарили по Одесі. Виникла пожежа в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету. Ківалов поранений.

Теми: Одесаракетний ударвійнажертви
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