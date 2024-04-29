Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Удар по Одессе: россияне применили баллистическую ракету, предварительно, с кассетным боеприпасом

Татьяна ОлейникПонедельник, 29 апреля 2024, 22:22
Удар по Одессе: россияне применили баллистическую ракету, предварительно, с кассетным боеприпасом
Фото из телеграмм Кипера

Стало известно, что российская армия вечером 29 апреля нанесла ракетный удар по Одессе баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом.

Источник: глава ОВА Олег Кипер, Сили обороны юга, ГСЧС Одесской области

Прямая речь Кипера: "Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом...
Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике и зданиям".

Реклама:
 
фото с телеграм-канала кипера

Детали: Также Кипер сообщает, что по состоянию на 22:00 четыре человека погибли, погибла также собака. Еще один мужчина скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой. 32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременна. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть взрослых также в реанимации.

 
фото - силы обороны юга
 
фото - гсчс Одесской области

Что предшествовало:

  • Россияне 29 апреля ударили по Одессе. Возник пожар в доме эксдепутата Сергея Кивалова, который является собственностью Международного гуманитарного университета. Кивалов ранен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одессаракетный ударвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
Среди раненых в Одессе есть Кивалов
Германия передала Украине боеприпасы к IRIS-T и 10 БМП Marder
Столтенберг выступил в Раде и рассказал о своем видении стратегии вступления Украины в НАТО
Последние новости
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
19:19
"Укрнафта" и АРМА просят разрешения АМКУ на управление активами "Татнефти"
Все новости...
Реклама:
Реклама: