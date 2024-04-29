Удар по Одессе: россияне применили баллистическую ракету, предварительно, с кассетным боеприпасом

Стало известно, что российская армия вечером 29 апреля нанесла ракетный удар по Одессе баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом.

Источник: глава ОВА Олег Кипер, Сили обороны юга, ГСЧС Одесской области

Прямая речь Кипера: "Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом...

Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике и зданиям".

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фото с телеграм-канала кипера

Детали: Также Кипер сообщает, что по состоянию на 22:00 четыре человека погибли, погибла также собака. Еще один мужчина скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой. 32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременна. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть взрослых также в реанимации.

фото - силы обороны юга

фото - гсчс Одесской области

Что предшествовало:

Россияне 29 апреля ударили по Одессе. Возник пожар в доме эксдепутата Сергея Кивалова, который является собственностью Международного гуманитарного университета. Кивалов ранен.