WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Видання The Washington Post з посиланням на неназваних американських чиновників стверджує, що за два тижні до теракту уряд США повідомив російських чиновників, що "Крокус Сіті Холл" є потенційною ціллю для терористів.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Видання ставить риторичні питання, чому російська влада не вжила більш жорстких заходів для захисту місця, де бойовики вбили понад 140 осіб і підпалили будівлю.

Реклама:

Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, тієї ночі допоміг людям евакуюватися з будівлі. В одному з інтерв'ю він сказав, що співробітників попереджали про можливість теракту.

Другою ймовірною ціллю терористів була синагога в російській столиці. Уже наступного дня після попередження, ФСБ РФ оголосила про запобігання нападу бойовиків "Ісламської держави" на синагогу в Москві.

Рада національної безпеки США та Кремль відмовилися від коментарів із цього приводу.

ВІДЕО ДНЯ

США регулярно діляться інформацією про можливі теракти навіть із недружніми країнами, дотримуючись принципу "обов'язку попереджати", проте не розкривають даних про конкретні цілі, щоб не видати джерело інформації. Те, що спецслужби США назвали конкретне місце атаки, свідчить про небезпеку для громадян Америки, зазначає WP.

За словами джерел, інформацію передали ФСБ 6 березня. Вже 7 березня посольство США в Москві та низка західних дипмісій випустили попередження для своїх громадян про можливих. терактах у місцях масового скупчення людей російської столиці. 19 березня Володимир Путін на колегії ФСБ назвав це попередження шантажем та провокацією.

Передісторія: