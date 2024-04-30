Удар россиян по Одессе: в больнице умер раненый − жертв уже 5
Вторник, 30 апреля 2024, 08:01
Количество жертв российского ракетного удара по Одессе 29 апреля возросло до 5 − в больнице умер один из раненых.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь Кипера: "К сожалению, количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 человек. В больнице умер мужчина 1960 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким".
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Детали: По словам главы ОВА, в медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. 8 человек в тяжелом состоянии, из них 4 − в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка.
Позже Кипер добавил, что 30 апреля в области объявили день траура.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 29 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Сообщалось о 4 погибших и 32 пострадавших, а также о пожаре в доме экс-депутата Сергея Кивалова, который является собственностью Международного гуманитарного университета.