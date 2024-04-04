Удар по шикуванню 128-ї ОГШБ: росіяни могли знати місце, зламавши телефон бійця — СБУ
У Службі безпеки вважають, що росіяни могли дізналися про дату й місце шикування бійців 128-ї ОГШБр, зламавши телефон одного з військових
Джерело: начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтервʼю "Укрінформ"
Пряма мова: "Зараз одна із основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях".
Деталі: За словами Вітюка, окупанти, ймовірно, отримали доступ до месенджерів військовослужбовців через розсилку фішингових повідомлень.
"Ми знайшли, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому й прилетіла ракета".
Водночас, під час інтерв'ю Вітюк сказав, що тоді загинуло понад 30 військових.
Передісторія:
- 4 листопада 2023 року джерела УП повідомили, що Росія вдарила по скупченню військових128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада. Повідомлялося, що може йтися про загибельь понад 20 бійців. Військових, імовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
- Міністр оборони Рустем Умєров увечері 4 листопада доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.
- 5 листопада у Закарпатській області оголосили триденну жалобу через масову загибель бійців 128 бригади, по яких влучила Росія ймовірно під час святкового нагородження. У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії з масовою загибеллю воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області можна було уникнути. Президент наголосив, що триває розслідування, яке має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.
- 6 листопада 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.