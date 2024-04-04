Удар по шикуванню 128-ї ОГШБ: росіяни могли знати місце, зламавши телефон бійця — СБУ

У Службі безпеки вважають, що росіяни могли дізналися про дату й місце шикування бійців 128-ї ОГШБр, зламавши телефон одного з військових

Джерело: начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтервʼю "Укрінформ"

Пряма мова: "Зараз одна із основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях".

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Деталі: За словами Вітюка, окупанти, ймовірно, отримали доступ до месенджерів військовослужбовців через розсилку фішингових повідомлень.

"Ми знайшли, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому й прилетіла ракета".

Водночас, під час інтерв'ю Вітюк сказав, що тоді загинуло понад 30 військових.

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