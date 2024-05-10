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Раніше судимого окупанта підозрюють у зґвалтуванні і вбивстві 17-річної дівчини у Луганську

Олена ІвашківП'ятниця, 10 травня 2024, 01:06

В Луганську за підозрою у вбивстві 17-річної дівчини затримали громадянина РФ, уродженця Володимирської області, 33-річного Андрія Курбасова. Курбасов виявився завербованим на війну в Україні колишнім ув'язненим. 

Джерело: ASTRA

Деталі: Чоловік сидів у тюрмі за вбивство жінки.

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Як повідомили його родичі, він поїхав на "СВО" з колонії рік-півтора тому. 

За даними джерела Astra, чоловік зізнався, що у Луганську зґвалтував дівчину в машині, а потім, злякавшись, що його спіймають, вдарив її ножем у серце. Тіло підлітка Курбасов закопав у лісосмузі та обклав камінням.

У колонію він потрапив в 2016 році за зберігання наркотиків і вбивство жінки. Йому дали 9 років і 6 місяців позбавлення волі. 

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До цього чоловік також був судимий за грабіж, викрадення автомобіля і розбій.

Нагадаємо:

  • 7 травня у Луганську пролунало кілька вибухів та спалахнула нафтобаза.
  • 1 травня у мережі з'явилися кадри ймовірного ураження балістичними ракетами ATACMS скупчення окупантів поблизу населеного пункту Рогове, що на Луганщині. На кадрах, які зняв дрон, видно велике скупчення особового складу окупантів та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.

Теми: Луганськвбивство
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