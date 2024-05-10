Ранее судимого оккупанта подозревают в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в Луганске
В Луганске по подозрению в убийстве 17-летней девушки задержали гражданина РФ, уроженца Владимирской области, 33-летнего Андрея Курбасова. Курбасов оказался завербованным на войну в Украине бывшим заключенным.
Источник: ASTRA
Детали: Мужчина сидел в тюрьме за убийство женщины.
Как сообщили его родственники, он уехал на "СВО" из колонии год-полтора назад.
По данным источника Astra, мужчина признался, что в Луганске изнасиловал девушку в машине, а потом, испугавшись, что его поймают, ударил ее ножом в сердце. Тело подростка Курбасов закопал в лесополосе и обложил камнями.
В колонию он попал в 2016 году за хранение наркотиков и убийство женщины. Ему дали 9 лет и 6 месяцев лишения свободы.
До этого мужчина также был судим за грабеж, угон автомобиля и разбой.
Напомним:
- 7 мая в Луганске прогремело несколько взрывов и вспыхнула нефтебаза.
- 1 мая в сети появились кадры вероятного поражения баллистическими ракетами ATACMS скопления оккупантов вблизи населенного пункта Роговое, что на Луганщине. На кадрах, которые снял дрон, видно большое скопление личного состава оккупантов и нанесение поражения тремя ракетами с кассетной боевой частью.