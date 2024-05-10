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Ранее судимого оккупанта подозревают в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в Луганске

Алена ИвашкивПятница, 10 мая 2024, 01:06

В Луганске по подозрению в убийстве 17-летней девушки задержали гражданина РФ, уроженца Владимирской области, 33-летнего Андрея Курбасова. Курбасов оказался завербованным на войну в Украине бывшим заключенным. 

Источник: ASTRA

Детали: Мужчина сидел в тюрьме за убийство женщины.

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Как сообщили его родственники, он уехал на "СВО" из колонии год-полтора назад. 

По данным источника Astra, мужчина признался, что в Луганске изнасиловал девушку в машине, а потом, испугавшись, что его поймают, ударил ее ножом в сердце. Тело подростка Курбасов закопал в лесополосе и обложил камнями.

В колонию он попал в 2016 году за хранение наркотиков и убийство женщины. Ему дали 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. 

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До этого мужчина также был судим за грабеж, угон автомобиля и разбой.

Напомним:

Темы: Луганскубийство
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