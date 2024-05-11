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Бої на Харківщині: ворог відновив штурм біля Глибокого, очікується нарощення вогню – джерело

Валентина РоманенкоСубота, 11 травня 2024, 10:22
Бої на Харківщині: ворог відновив штурм біля Глибокого, очікується нарощення вогню – джерело
скриншот мапи Deep State

Вранці російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у військових колах

Пряма мова: "Зранку противник відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке. Вів артилерійський обстріл по напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню і на інших напрямках, зокрема Стрілеча-Глибоке".

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Деталі: Як додає джерело, на Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки немає.

Передісторія:

Теми: Харківська областьвійна
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