Бої на Харківщині: ворог відновив штурм біля Глибокого, очікується нарощення вогню – джерело
Субота, 11 травня 2024, 10:22
Вранці російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у військових колах
Пряма мова: "Зранку противник відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке. Вів артилерійський обстріл по напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню і на інших напрямках, зокрема Стрілеча-Глибоке".
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Деталі: Як додає джерело, на Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки немає.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилюнаступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.