Бои на Харьковщине: враг возобновил штурм возле Глубокого, ожидается наращивание огня – источник

Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.

Источник: собеседник "Украинской правды" в военных кругах

Прямая речь: "Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях, в частности Стрелечье-Глыбокое".

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Детали: Как добавляет источник, на Волчанском направлении штурмовых действий врага пока нет.

Предыстория: