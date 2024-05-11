Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Бои на Харьковщине: враг возобновил штурм возле Глубокого, ожидается наращивание огня – источник

Валентина РоманенкоСуббота, 11 мая 2024, 10:22
Бои на Харьковщине: враг возобновил штурм возле Глубокого, ожидается наращивание огня – источник
скриншот карты Deep State

Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.

Источник: собеседник "Украинской правды" в военных кругах

Прямая речь: "Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях, в частности Стрелечье-Глыбокое".

Реклама:

Детали: Как добавляет источник, на Волчанском направлении штурмовых действий врага пока нет.

Предыстория:

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

видео, обновленоВ Луганске прогремели взрывы: говорят об ударе по военному городку оккупантов

дополнено Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

В понедельник вечером планируются отключения по всей Украине

Все новости...
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
Этой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
Из районов Харьковщины эвакуировали почти 2 тысячи человек
Последние новости
13:31
Боррель: ЕС соболезнует из-за гибели президента Ирана Раиси
13:19
СМИ: В Конгрессе США предложат санкции против грузинских чиновников
13:17
Apple представит новые функции искусственного интеллекта на WWDC 2024
13:15
Петиция за сохранение бронирования лекарств на сайтах набрала более 27 тысяч подписей
13:13
В Киеве открыли движение по новому путепроводу на Оболони
13:03
Над Днепропетровской областью сбили российскую крылатую ракету
13:00
НКРЭКУ установила новые предельные цены на рынке электроэнергии для стимуляции импорта ночью
12:49
МОУ: Уже 300 тысяч мужчин обновили данные через "Резерв+", приложение работает за рубежом
12:43
iFixit разобрал новый iPad Pro и обнаружил, что заменять в нем аккумулятор легче, чем когда-либо
12:41
Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском
Все новости...
Реклама:
Реклама: