Бои на Харьковщине: враг возобновил штурм возле Глубокого, ожидается наращивание огня – источник
Суббота, 11 мая 2024, 10:22
Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
Источник: собеседник "Украинской правды" в военных кругах
Прямая речь: "Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях, в частности Стрелечье-Глыбокое".
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Детали: Как добавляет источник, на Волчанском направлении штурмовых действий врага пока нет.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.