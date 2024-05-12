США пропонують Ізраїлю розвіддані про ХАМАС, щоб запобігти наступу на Рафах – ЗМІ
США пропонують Ізраїлю надати секретні розвідувальні дані щодо визначення місцезнаходження ватажків ХАМАС в обмін на те, що ЦАХАЛ не почне масштабну атаку на Рафах.
Джерело: The Washington Post із посиланням на джерела
Деталі: Видання зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена готова надати конфіденційні розвіддані, аби допомогти ізраїльським військовим визначити місцезнаходження лідерів ХАМАС і знайти приховані тунелі угруповання.
Крім того, США пропонують свою допомогу у створенні наметових містечок для палестинських біженців і забезпеченні їх речами першої необхідності: водою, їжею, медикаментами
У публікації зазначають, що з боку Штатів такі пропозиції Ізраїлю надходили протягом останніх кількох тижнів.
При цьому, повідомляє WР, американські офіційні особи заявляють, що Ізраїль ще не розпочав повномасштабне наземне вторгнення в Рафах, незважаючи на серію атак, що відбулися останніми днями.
Нагадаємо: У суботу Ізраїль закликав палестинців з більшої кількості районів міста Рафах на півдні Сектора Гази евакуюватися і вирушити до так званої розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі.
Передісторія:
- У середу президент США Джо Байден заявив, що зупинить постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах.
- Великобританія у четвер заявила, що не буде припиняти експорт зброї до Ізраїлю, якщо повномасштабне вторгнення в Рафах, що у Секторі Гази, продовжиться.