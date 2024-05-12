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США пропонують Ізраїлю розвіддані про ХАМАС, щоб запобігти наступу на Рафах – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 12 травня 2024, 04:30
США пропонують Ізраїлю розвіддані про ХАМАС, щоб запобігти наступу на Рафах – ЗМІ
ізраїльські військові, ілюстративне фото ЦАХАЛ

США пропонують Ізраїлю надати секретні розвідувальні дані щодо визначення місцезнаходження ватажків ХАМАС в обмін на те, що ЦАХАЛ не почне масштабну атаку на Рафах.

Джерело: The Washington Post із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена готова надати конфіденційні розвіддані, аби допомогти ізраїльським військовим визначити місцезнаходження лідерів ХАМАС і знайти приховані тунелі угруповання.

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Крім того, США пропонують свою допомогу у створенні наметових містечок для палестинських біженців і забезпеченні їх речами першої необхідності: водою, їжею, медикаментами

У публікації зазначають, що з боку Штатів такі пропозиції Ізраїлю надходили протягом останніх кількох тижнів.

При цьому, повідомляє WР, американські офіційні особи заявляють, що Ізраїль ще не розпочав повномасштабне наземне вторгнення в Рафах, незважаючи на серію атак, що відбулися останніми днями.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У суботу Ізраїль закликав палестинців з більшої кількості районів міста Рафах на півдні Сектора Гази евакуюватися і вирушити до так званої розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі.

Передісторія: 

Теми: СШАІзраїльХАМАСвійна
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