США предлагают Израилю разведданные о ХАМАС, чтобы предотвратить наступление на Рафах – СМИ

США предлагают Израилю предоставить секретные разведывательные данные по определению местонахождения главарей ХАМАС в обмен на то, что ЦАХАЛ не начнет масштабную атаку на Рафах.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена готова предоставить конфиденциальные разведданные, чтобы помочь израильским военным определить местонахождение лидеров ХАМАС и найти скрытые тоннели группировки.

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Кроме того, США предлагают свою помощь в создании палаточных городков для палестинских беженцев и обеспечении их вещами первой необходимости: водой, едой, медикаментами

В публикации отмечают, что со стороны Штатов такие предложения Израилю поступали в течение последних нескольких недель.

При этом, сообщает ԜР, американские официальные лица заявляют, что Израиль еще не начал полномасштабное наземное вторжение в Рафах, несмотря на серию атак, произошедших в последние дни.

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Напомним: В субботу Израиль призвал палестинцев из большего количества районов города Рафах на юге Сектора Газа эвакуироваться и отправиться в так называемую расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси.

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