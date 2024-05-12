США предлагают Израилю разведданные о ХАМАС, чтобы предотвратить наступление на Рафах – СМИ
США предлагают Израилю предоставить секретные разведывательные данные по определению местонахождения главарей ХАМАС в обмен на то, что ЦАХАЛ не начнет масштабную атаку на Рафах.
Источник: The Washington Post со ссылкой на источники
Детали: Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена готова предоставить конфиденциальные разведданные, чтобы помочь израильским военным определить местонахождение лидеров ХАМАС и найти скрытые тоннели группировки.
Кроме того, США предлагают свою помощь в создании палаточных городков для палестинских беженцев и обеспечении их вещами первой необходимости: водой, едой, медикаментами
В публикации отмечают, что со стороны Штатов такие предложения Израилю поступали в течение последних нескольких недель.
При этом, сообщает ԜР, американские официальные лица заявляют, что Израиль еще не начал полномасштабное наземное вторжение в Рафах, несмотря на серию атак, произошедших в последние дни.
Напомним: В субботу Израиль призвал палестинцев из большего количества районов города Рафах на юге Сектора Газа эвакуироваться и отправиться в так называемую расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси.
Предыстория:
- В среду президент США Джо Байден заявил, что остановит поставки бомб и другого вооружения Израилю, если израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдаст приказ о масштабном вторжении в город Рафах.
- Великобритания в четверг заявила, что не будет прекращать экспорт оружия в Израиль, если полномасштабное вторжение в Рафах, что в Секторе Газа, продолжится.