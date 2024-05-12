Наступ росіян на Харківщині: ISW проаналізував цілі окупантів

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни переслідують кілька цілей наступом на Харківщині: відтягнути українські сили з інших напрямків, просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії, створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода й обмежити українські контрнаступальні операції в цьому регіоні.

Джерело: ISW

Деталі: Згідно з проаналізованими даними ISW, російські війська проводять відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області і продовжують досягати тактично значущих успіхів на ймовірно менш захищених ділянках.

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Разом з тим, вказують аналітики, повідомлена чисельність російських підрозділів, які беруть участь у цих обмежених операціях, а також угруповання російських військ, розгорнуте вздовж кордону на північному сході України, вказує на те, що російські війська не проводять широкомасштабну операцію з оточення або захоплення міста Харкова в даний час.

За оцінками ISW, російські війська просунулися щонайменше до околиць Огірцевого та Гатища.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські війська намагаються просуватися в районах, які вже були спірними "сірими зонами", що свідчить про те, що українські війська не утримують стійких позицій у багатьох невеликих прикордонних населених пунктах.

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Російські війська, ймовірно, зіткнуться з більш інтенсивним опором при спробі просунутися до населених пунктів на південь від кордону і в більші прикордонні населені пункти, такі як Липці і Вовчанськ. Однак близькість Харкова до кордону збільшує значення обмежених тактичних переваг російських військ, оскільки окупантам не потрібно просуватися набагато далі, щоб почати загрожувати Харкову регулярними обстрілами.

За повідомленнями, російські війська розпочали наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області до того, як завершили доведення Північного угруповання військ до запланованої кінцевої чисельності, і поки що задіяли лише обмежену кількість бойових одиниць для проведення наступальних операцій у цьому районі.

За оцінками ISW, російські наступальні операції на півночі Харківської області, ймовірно, мають на меті відволікти українські сили з інших ділянок фронту, дозволивши окупантам просунутися до міста Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії.

Війська РФ підтримують темп своїх наступальних операцій вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Часового Яру та на захід від Авдіївки, і російське військове командування, ймовірно, сподівається, що операції на півночі Харківської області можуть змусити українське військове командування виділити сили і засоби для оборони на північ від Харкова, які в іншому випадку воно могло б спрямувати на оборону цих напрямків.

Правитель Росії Володимир Путін і російське військове командування, можливо, оцінюють ризики, перспективи і терміни наступальних операцій на півночі Харківської області, виходячи з припущення, що Україна не може і не буде здатна звільнити захоплені загарбниками території.

Обмеженість російських наступальних операцій на півночі Харківської області свідчить про те, що відновлення американської допомоги у сфері безпеки не змінило розрахунків Путіна, або що він розпочав "харківську операцію" без переоцінки припущень щодо спроможностей України у світлі відновлення допомоги.

Крім того, окупанти вважають, що вони можуть здійснювати поступове повільне просування широкою смугою території на півночі і північному сході Харківської області протягом тривалого періоду часу, не досягаючи відносно швидких оперативно значущих успіхів, але таким чином, щоб поставити у невигідне становище будь-які майбутні українські контрнаступальні операції в цьому регіоні.

"Вкрай важливо, щоб українські сили якнайшвидше зруйнували будь-які такі російські розрахунки за допомогою як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступальних операцій, які звільнять окуповану Росією територію, як тільки дозволять умови", – зазначають аналітики.

ISW постійно наголошує на тому, що українські війська повинні якнайшвидше перехопити наступальну ініціативу.

Напрямки російських наступальних операцій в районі кордону дозволяють припустити, що Росія, можливо, намагається створити "буферну зону" для захисту міста Бєлгород, про що нещодавно заявляли російські та українські офіційні особи.

Ключові висновки ISW за 11 травня: