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Волошин: Ворога локалізовано у "сірій зоні" на Харківщині, вона не розширюється

Роман ПетренкоСубота, 11 травня 2024, 12:38
Волошин: Ворога локалізовано у сірій зоні на Харківщині, вона не розширюється
Вовчанськ. Скрін: DeepState Map

"Сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова Волошина: "Рішенням командування посилені наші оборонні підрозділи ЗСУ, і воно вже реалізовується.

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Противника локалізовано у "сірій зоні", вона не розширюється. Однак є питання того, щоб його до кінця знищити і повиловлювати у тих лісопосадках, де він міг заховатися.

Деталі: За словами Волошина, тривають оборонні бої у районі населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Також тривають бої й у прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично у "сірій зоні".

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Теми: Харківська областьЗбройні сили
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