Наступление россиян на Харьковщине: ISW проанализировал цели оккупантов

По мнению аналитиков Института изучения войны, россияне преследуют несколько целей наступлением на Харьковщине: оттянуть украинские силы с других направлений, продвинуться к Харькову на расстояние достижения выстрелов артиллерии, создать "буферную зону" для защиты Белгорода и ограничить украинские контрнаступательные операции в этом регионе.

Источник: ISW

Детали: Согласно проанализированным данным ISW, российские войска проводят относительно ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области и продолжают достигать тактически значимых успехов на вероятно менее защищенных участках.

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Вместе с тем, указывают аналитики, сообщенная численность российских подразделений, участвующих в этих ограниченных операциях, а также группировка российских войск, развернутая вдоль границы на северо-востоке Украины, указывает на то, что российские войска не проводят широкомасштабную операцию по окружению или захвату города Харькова в настоящее время.

По оценкам ISW, российские войска продвинулись по меньшей мере до окрестностей Огирцево и Гатища.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские войска пытаются продвигаться в районах, которые уже были спорными "серыми зонами", что свидетельствует о том, что украинские войска не удерживают устойчивых позиций во многих небольших приграничных населенных пунктах.

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Российские войска, вероятно, столкнутся с более интенсивным сопротивлением при попытке продвинуться к населенным пунктам к югу от границы и в более крупные приграничные населенные пункты, такие как Липцы и Волчанск. Однако близость Харькова к границе увеличивает значение ограниченных тактических преимуществ российских войск, поскольку оккупантам не нужно продвигаться намного дальше, чтобы начать угрожать Харькову регулярными обстрелами.

По сообщениям, российские войска начали наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области до того, как завершили доведение Северной группировки войск до запланированной конечной численности, и пока задействовали лишь ограниченное количество боевых единиц для проведения наступательных операций в этом районе.

По оценкам ISW, российские наступательные операции на севере Харьковской области, вероятно, имеют целью отвлечь украинские силы с других участков фронта, позволив оккупантам продвинуться к городу Харькову на расстояние достижения выстрелов артиллерии.

Войска РФ поддерживают темп своих наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Часового Яра и к западу от Авдеевки, и российское военное командование, вероятно, надеется, что операции на севере Харьковской области могут заставить украинское военное командование выделить силы и средства для обороны к северу от Харькова, которые в противном случае оно могло бы направить на оборону этих направлений.

Правитель России Владимир Путин и российское военное командование, возможно, оценивают риски, перспективы и сроки наступательных операций на севере Харьковской области, исходя из предположения, что Украина не может и не будет способна освободить захваченные захватчиками территории.

Ограниченность российских наступательных операций на севере Харьковской области свидетельствует о том, что возобновление американской помощи в сфере безопасности не изменило расчетов Путина, или что он начал "харьковскую операцию" без переоценки предположений о возможностях Украины в свете возобновления помощи.

Кроме того, оккупанты считают, что они могут осуществлять постепенное медленное продвижение широкой полосой территории на севере и северо-востоке Харьковской области в течение длительного периода времени, не достигая относительно быстрых оперативно значимых успехов, но таким образом, чтобы поставить в невыгодное положение любые будущие украинские контрнаступательные операции в этом регионе.

"Крайне важно, чтобы украинские силы как можно быстрее разрушили любые такие российские расчеты с помощью как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций, которые освободят оккупированную Россией территорию, как только позволят условия", - отмечают аналитики.

ISW постоянно подчеркивает, что украинские войска должны как можно быстрее перехватить наступательную инициативу.

Направления российских наступательных операций в районе границы позволяют предположить, что Россия, возможно, пытается создать "буферную зону" для защиты города Белгород, о чем недавно заявляли российские и украинские официальные лица.

Ключевые выводы ISW за 11 мая: