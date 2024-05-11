Зеленський: Тривають оборонні операції на Харківщині, додаємо туди сил
Президент Володимир Зеленський двічі в суботу заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і повідомив про посилення позицій на Харківщині, де тривають оборонні операції.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Сьогодні увага передусім фронту – ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію…
Сьогодні і вранці, і ось щойно були доповіді головкома Олександра Сирського. Зміцнюємо наші позиції, зокрема на Харківщині – додаємо туди сил. Артилерія працює саме так, як потрібно".
Деталі: За словами президента, також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, в районі Семенівки і Нетайлового. Там щодобово відбувається понад 30 бойових зіткнень. "Вкрай складно", – прокоментував він ситуацію на цьому напрямку.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.
- У п’ятницю і суботу з трьох північних громад Харківщини евакуювали 970 мешканців.