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Зеленський: Тривають оборонні операції на Харківщині, додаємо туди сил

Катерина ТищенкоСубота, 11 травня 2024, 19:44
Зеленський: Тривають оборонні операції на Харківщині, додаємо туди сил
Зеленський і Сирський, ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський двічі в суботу заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і повідомив про посилення позицій на Харківщині, де тривають оборонні операції.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Сьогодні увага передусім фронту – ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію…

Сьогодні і вранці, і ось щойно були доповіді головкома Олександра Сирського. Зміцнюємо наші позиції, зокрема на Харківщині – додаємо туди сил. Артилерія працює саме так, як потрібно".

Деталі: За словами президента, також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, в районі Семенівки і Нетайлового. Там щодобово відбувається понад 30 бойових зіткнень. "Вкрай складно", – прокоментував він ситуацію на цьому напрямку.

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Теми: ЗеленськийХарківська областьвійна
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