МЗС Британії називає наступ РФ на Харківщині "надзвичайно небезпечним моментом"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон висловився щодо російських штурмових дій в Харківській області.

Джерело: Кемерон в інтерв'ю Sky News, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, це "надзвичайно небезпечний" момент, який "лише підкреслює, що це невиправдане, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну".

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"І зараз він знову вдерся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", – наголосив він.

З огляду на це він відзначив важливість того, що Лондон надав Києву річний пакет допомоги у розмірі 3 мільярди фунтів.

"Ми заохочуємо інших робити те саме. І, що дуже важливо, ми зробили все можливе, щоб заохотити американців просунутись у питанні свого пакета допомоги. Тобто сумно, що на це пішло так багато часу, але це матиме значення (на полі бою)", – додав Кемерон.

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Відповідаючи на питання, чи не запізнився американський пакет підтримки, глава МЗС визнав, що було б краще, якби він надійшов раніше.

"Нам усім потрібно робити більше, і це те, що робить Велика Британія, де ми маємо лідерство. Ми першими поставили танки, першими поставили протитанкову зброю, першими поставили далекобійну артилерію", – вказав Кемерон.

Нагадаємо: 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.

Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.

Головком Олександр Сирський запевнив, що українське військо знає плани ворога і гнучко реагує на всі дії РФ, проте ситуацію в Харківській області називає "суттєво загостреною".