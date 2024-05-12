МИД Британии называет наступление РФ на Харьковщине "чрезвычайно опасным моментом"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высказался относительно российских штурмовых действий в Харьковской области.

Источник: Кэмерон в интервью Sky News, "Европейская правда"

Детали: По его словам, это "чрезвычайно опасный" момент, который только подчеркивает, что это неоправданное, незаконное вторжение (лидера РФ Владимира) Путина в независимую, суверенную страну".

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"И сейчас он снова вторгся в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", – подчеркнул он.

Учитывая это, он отметил важность того, что Лондон предоставил Киеву годовой пакет помощи в размере 3 миллиарда фунтов.

"Мы поощряем других делать то же самое. И, что очень важно, мы сделали все возможное, чтобы поощрить американцев продвинуться в вопросе своего пакета помощи. То есть печально, что на это ушло так много времени, но это будет иметь значение (на поле боя)", – добавил Кэмерон.

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Отвечая на вопрос, не опоздал ли американский пакет поддержки, глава МИД признал, что было бы лучше, если бы он поступил раньше.

"Нам всем нужно делать больше, и это то, что делает Великобритания, где мы имеем лидерство. Мы первыми поставили танки, первыми поставили противотанковое оружие, первыми поставили дальнобойную артиллерию", – указал Кэмерон.

Напомним: 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.

Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.

Главком Александр Сырский заверил, что украинское войско знает планы врага и гибко реагирует на все действия РФ, однако ситуацию в Харьковской области называет "существенно обостренной".