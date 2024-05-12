Сирський назвав ситуацію на Харківщині "суттєво загостреною"

Головком Олександр Сирський запевнив, що українське військо знає плани ворога і гнучко реагує на всі дії РФ, проте ситуацію в Харківській області називає "суттєво загостреною".

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові.

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Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.

Обстановка складна, але Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження".

Деталі: За словами Сирського, на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється.

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На Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.

Проте головком зазначив, що у цей час все одно проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад.

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