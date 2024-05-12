Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Сирський назвав ситуацію на Харківщині "суттєво загостреною"

Роман ПетренкоНеділя, 12 травня 2024, 13:18
Сирський назвав ситуацію на Харківщині суттєво загостреною
фото: сирський

Головком Олександр Сирський запевнив, що українське військо знає плани ворога і гнучко реагує на всі дії РФ, проте ситуацію в Харківській області називає "суттєво загостреною".

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові. 

Реклама:

Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.

Обстановка складна, але Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження".

Деталі: За словами Сирського, на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. 

Проте головком зазначив, що у цей час все одно проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад. 

Передісторія:

Теми: СирськийХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Укренерго" визначила графіки відключень на п'ятницю

Данія надає новий пакет військової допомоги Україні на €750 млн: в ньому ППО та артилерія

Зеленський ветував закон про звільнення за неінформування про родичів у РФ і в окупації

З 16:00 знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень – ДТЕК

фотоНа Закарпатті при перевірці документів чоловік стріляв у поліціянта

Свириденко скасовує наказ про бронювання Glovo та Favbet

Усі новини...
Вночі 12 травня "ГУРкіт" чули в трьох областях РФ: дрони атакували військові цілі – джерело
Росія за добу атакувала понад 100 об'єктів інфраструктури
Розвідка Британії проаналізувала рекордні збитки російського "Газпрому"
DeepState: Росіяни окупували шість селищ на Харківщині
Останні новини
20:37
Фермер з Канади знайшов на своєму полі гігантський шматок космічного сміття
20:36
велоспортАлафіліпп здобув впевнену перемогу на 12 етапі Джиро д'Італія
20:35
відео"Азов" показав відео захоплення російських позицій у Серебрянському лісі на Луганщині
20:30
У НАТО не вірять, що Росія зможе зробити стратегічний прорив на Харківщині
20:29
Кулеба: Мир у Європі пов'язаний з рішучістю союзників постачати Україні зброю
20:23
На Волині вчителька висипала на голову школярці пачку чипсів: батьки звернулися до поліції
20:14
відеоЗеленський: Нам вдалося додати впевненості на напрямку Вовчанську
19:57
Поєднував службу з навчанням: яким був загиблий 21-річний бойовий медик "Кузьма"
19:37
На кордоні з Молдовою завершили реконструкцію пункту пропуску "Рені"
19:36
Музей Ханенків ризикнув привезти в Україну роботи голландських майстрів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: