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Умєров розповів, які вакансії найпопулярніші в центрах рекрутингу

Катерина ТищенкоНеділя, 12 травня 2024, 18:25
Умєров розповів, які вакансії найпопулярніші в центрах рекрутингу
центр рекрутингу, фото Міноборони

У центрах рекрутингу до Збройних сил, відкритих у різних областях України, найбільший попит мають вакансії водіїв, механіків або операторів безпілотників.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров, інтерв’ю якого поширило Міноборони на своєму youtube-каналі

Пряма мова: "На сьогодні водії, механіки, дроновщики або люди, які хочуть використовувати дрони – більш такі цивільні посади – вони всі мають дуже великий попит".

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Деталі: Умєров зазначив, що в Україні вже відкрито близько 20 центрів рекрутингу.

"6 місяців тому ми дивилися, які посади є, де люди можуть мати вибір. Ми всі ці посади віддали компаніям, які займаються HR або людським капіталом, щоб вони разом з нами керували цим процесом більш професійно", – розповів міністр.

Окрім фізичних центрів рекрутингу, посади у війську можна обрати онлайн.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В Міністерстві оборони України у березні заявили, що планують відкрити в першому півріччі 2024 року 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах.
  • У місті Мукачево Закарпатської області 2 травня почав роботу ще один Центр рекрутингу української армії, уже 20-й за рахунком по Україні.
  • 7 травня на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії, куди може звернутися людина з будь-якого регіону.  

Теми: МіноборониЗбройні силиармія
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