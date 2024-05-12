Умеров рассказал, какие вакансии самые популярные в центрах рекрутинга
В центрах рекрутинга в Вооруженные силы, открытых в разных областях Украины, наибольшим спросом пользуются вакансии водителей, механиков или операторов беспилотников.
Источник: министр обороны Рустем Умеров, интервью которого распространило Минобороны на своем youtube-канале
Прямая речь: "На сегодня водители, механики, дроновщики или люди, которые хотят использовать дроны – более такие гражданские должности – они все имеют очень большой спрос".
Детали: Умеров отметил, что в Украине уже открыто около 20 центров рекрутинга.
"6 месяцев назад мы смотрели, какие должности есть, где люди могут иметь выбор. Мы все эти должности отдали компаниям, которые занимаются HR или человеческим капиталом, чтобы они вместе с нами руководили этим процессом более профессионально", – рассказал министр.
Кроме физических центров рекрутинга, должности в армии можно выбрать онлайн.
Предыстория:
- В Министерстве обороны Украины в марте заявили, что планируют открыть в первом полугодии 2024 года 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах.
- В городе Мукачево Закарпатской области 2 мая начал работу еще один Центр рекрутинга украинской армии, уже 20-й по счету по Украине.
- 7 мая на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию, куда может обратиться человек из любого региона.