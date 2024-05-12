Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Умеров рассказал, какие вакансии самые популярные в центрах рекрутинга

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 18:25
Умеров рассказал, какие вакансии самые популярные в центрах рекрутинга
центр рекрутинга, фото Минобороны

В центрах рекрутинга в Вооруженные силы, открытых в разных областях Украины, наибольшим спросом пользуются вакансии водителей, механиков или операторов беспилотников.

Источник: министр обороны Рустем Умеров, интервью которого распространило Минобороны на своем youtube-канале

Прямая речь: "На сегодня водители, механики, дроновщики или люди, которые хотят использовать дроны – более такие гражданские должности – они все имеют очень большой спрос".

Реклама:

Детали: Умеров отметил, что в Украине уже открыто около 20 центров рекрутинга.

"6 месяцев назад мы смотрели, какие должности есть, где люди могут иметь выбор. Мы все эти должности отдали компаниям, которые занимаются HR или человеческим капиталом, чтобы они вместе с нами руководили этим процессом более профессионально", – рассказал министр.

Кроме физических центров рекрутинга, должности в армии можно выбрать онлайн.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Украины в марте заявили, что планируют открыть в первом полугодии 2024 года 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах.
  • В городе Мукачево Закарпатской области 2 мая начал работу еще один Центр рекрутинга украинской армии, уже 20-й по счету по Украине.
  • 7 мая на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию, куда может обратиться человек из любого региона. 

Темы: МинобороныВооруженные силыармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Еврокомиссия анонсировала в июле первую выплату сверхприбылей от замороженных активов РФ

Журналистская премия имени Георгия Гонгадзе объявила лауреата

В "Укрэнерго" рассказали, как будут действовать графики отключения света 22 мая

Силы обороны поразили в Севастополе ракетный корабль РФ "Циклон" - Генштаб

ЕС подписал соглашение по безопасности с Молдовой

Зеленский о президентстве: Мои пять лет еще не закончились

Все новости...
Минобороны
Реформы на марше: хронология пищевых судов против ДОТ и предложения, как все улучшить
Илларион Павлюк оставит должность главы пресс-службы МОУ и вернется в ГУР – источники
Тимошенко отрицает, что скопированный ролик снимала компания его жены
Последние новости
23:37
"Я мечтаю дожить до обмена внука". История семьи азовца, которая 2 года ждет его из плена
23:21
Правительство уволило одного заместителя министра энергетики и назначило другого
23:09
обновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с нескольких направлений
22:47
Еврокомиссия анонсировала в июле первую выплату сверхприбылей от замороженных активов РФ
22:35
В Украине участились кибератаки на бухгалтеров: в Госспецсвязи назвали причину
22:26
видеоПограничники уничтожили две российские лодки на южном направлении
22:15
Минфин привлек 11,5 миллиардов от продажи облигаций
22:08
Украина начала говорить о соглашении по безопасности с новейшим членом НАТО
21:41
После проверки БЭБ коммунальщики расторгли договор о закупке медоборудования за 6 миллионов
21:39
фото
Все новости...
Реклама:
Реклама: