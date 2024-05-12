Умеров рассказал, какие вакансии самые популярные в центрах рекрутинга

В центрах рекрутинга в Вооруженные силы, открытых в разных областях Украины, наибольшим спросом пользуются вакансии водителей, механиков или операторов беспилотников.

Источник: министр обороны Рустем Умеров, интервью которого распространило Минобороны на своем youtube-канале

Прямая речь: "На сегодня водители, механики, дроновщики или люди, которые хотят использовать дроны – более такие гражданские должности – они все имеют очень большой спрос".

Реклама:

Детали: Умеров отметил, что в Украине уже открыто около 20 центров рекрутинга.

"6 месяцев назад мы смотрели, какие должности есть, где люди могут иметь выбор. Мы все эти должности отдали компаниям, которые занимаются HR или человеческим капиталом, чтобы они вместе с нами руководили этим процессом более профессионально", – рассказал министр.

Кроме физических центров рекрутинга, должности в армии можно выбрать онлайн.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: