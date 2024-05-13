В российском Белгороде прогремели взрывы – росСМИ

Ночью 13 мая российские пропагандисты сообщили о серии взрывов в Белгороде.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС

Детали: По данным ТАСС, в 1:16 несколько взрывов прогремели в Белгороде во время ракетной опасности.

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В 1:34 пропагандисты сообщили о еще двух взрывах в российском приграничном городе.

Напомним: