В российском Белгороде прогремели взрывы – росСМИ
Понедельник, 13 мая 2024, 01:40
Ночью 13 мая российские пропагандисты сообщили о серии взрывов в Белгороде.
Источник: российское пропагандистское издание ТАСС
Детали: По данным ТАСС, в 1:16 несколько взрывов прогремели в Белгороде во время ракетной опасности.
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В 1:34 пропагандисты сообщили о еще двух взрывах в российском приграничном городе.
Напомним:
- В российском Белгороде в воскресенье во время воздушной тревоги разрушен целый подъезд многоэтажки.
- Минобороны страны-агрессора утверждает, что 10-этажный дом в Белгороде разрушен обломками ракеты после работы ППО.
- В МЧС России заявили о 13 погибших при обрушении дома в Белгороде, разбор завалов продолжается.