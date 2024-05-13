"Бавовна" СБУ в ніч на 13 травня запалила велику нафтобазу та підстанцію в РФ – джерело

В ніч на 13 травня дрони Служби безпеки України активно працювали в Липецькій та Бєлгородській областях РФ, внаслідок чого горіла нафтобаза біля міста Старий Оскол та підстанція "Єлецька" 500 кВ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За словами джерела УП, росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області РФ. В свою чергу губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька".

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Співрозмосник УП додав, що вона живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

Довідково: Нафтобаза "Осколнєфтєснаб" – найбільша регіональна паливна компанія в Бєлгородській області.

Чому це важливо: Українські спецслужби офіційно не коментують атаки безпілотників на об’єкти російського ВПК та нафтопереробної галузі країни-агресора, які живлять її оборонку. Водночас СБУ та ГУР неодноразово наголошували, що це – законні цілі для України, яка вже десять років протистоїть переважачючим силам противника у розв’язаній ним війні.