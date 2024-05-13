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Дроны СБУ в ночь на 13 мая зажгли крупнейшую нефтебазу и подстанцию в РФ – источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 мая 2024, 11:09
Дроны СБУ в ночь на 13 мая зажгли крупнейшую нефтебазу и подстанцию в РФ – источник
«Осколнефтеснаб». фото из открытых источников

В ночь на 13 мая дроны Службы безопасности Украины активно работали в Липецкой и Белгородской областях РФ, в результате чего горела нефтебаза возле города Старый Оскол и подстанция "Елецкая" 500 кВ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По словам источника УП, россияне в местных пабликах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области РФ. В свою очередь губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая".

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Собеседник УП добавил, что она питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

Справка: Нефтебаза "Осколнефтеснаб" - крупнейшая региональная топливная компания в Белгородской области.

Почему это важно: Украинские спецслужбы официально не комментируют атаки беспилотников на объекты российского ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора, которые питают ее оборонку. В то же время СБУ и ГУР неоднократно подчеркивали, что это - законные цели для Украины, которая уже десять лет противостоит превосходящим силам противника в развязанной им войне.

Темы: беспилотникиСБУвойна
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