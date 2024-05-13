Воїни 110 бригади збили російський СУ-25 на Донеччині

Зенітники 110-ої окремої механізованої бригади 13 травня знищили на Донецькому напрямку російський СУ-25.

Джерело: 110 ОМБр у Facebook, Генштаб ЗСУ, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Дослівно 110 ОМБр: "Третій літак за два тижні. Нестримні зенітники 110 ОМБр продовжують лютувати. Сьогодні знищили ще один СУ-25 росіян".

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Деталі: З повідомлення Генштабу ЗСУ стало відомо, що літак збили на Донецькому напрямку. За роботу зенітникам подякував і Зеленський.

Пряма мова Зеленського: "Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині. Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади. Молодці, хлопці!"

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Що передувало:

Українські військові зі 110 окремої механізованої бригади 11 травня збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка заявила про своє повернення на бойові позиції після двох місяців відпочинку 2 травня 2024 року. Перед цим вона два роки захищала Авдіївку.