Воины 110 бригады сбили российский СУ-25 в Донецкой области

Зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады 13 мая уничтожили на Донецком направлении российский СУ-25.

Источник: 110 ОМБр в Facebook, Генштаб ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении

Дословно 110 ОМБр: "Третий самолет через две недели. Безудержные зенитчики 110 ОМБр продолжают свирепствовать. Сегодня уничтожили еще один СУ-25 россиян".

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Детали: Из сообщения Генштаба ВСУ стало известно, что самолет сбили на Донецком направлении. За работу зенитчиков поблагодарил и Зеленский.

Прямая речь Зеленского: "Для оккупанта не должно быть ни одного безопасного места на украинской земле. И в нашем небе. Спасибо сегодня за сбитый российский Су-25 в Донецкой области. Ребята из 110-й отдельной механизированной бригады. Молодцы, ребята!"

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Что предшествовало:

Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады 11 мая сбили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко заявила о своем возвращении на боевые позиции после двух месяцев отдыха 2 мая 2024 года. Перед этим она два года защищала Авдеевку.