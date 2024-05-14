Politico: Блинкен на этой неделе приедет в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину.

Источник: Politico со ссылкой на трех неназванных лиц знакомых с этим вопросом

Детали: Точный маршрут пока неизвестен, но один из собеседников сказал, что дороги в Киеве службы безопасности перекроют на некоторое время во вторник и среду.

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Государственный департамент не ответил на многочисленные запросы журналистов о комментариях.

Предыстория: