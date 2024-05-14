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Politico: Блинкен на этой неделе приедет в Киев

Алена ИвашкивВторник, 14 мая 2024, 00:44
Politico: Блинкен на этой неделе приедет в Киев
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину.

Источник: Politico со ссылкой на трех неназванных лиц знакомых с этим вопросом

Детали: Точный маршрут пока неизвестен, но один из собеседников сказал, что дороги в Киеве службы безопасности перекроют на некоторое время во вторник и среду.  

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Государственный департамент не ответил на многочисленные запросы журналистов о комментариях.

Предыстория: 

  • В воскресенье Блинкен прокомментировал российские наступательные действия в Харьковской области. По его словам, нет никаких сомнений, что многомесячная задержка с утверждением дополнительного финансирования и отправкой вооружений в Украину от США "имела цену".
  • Ранее Белый дом заявил, что российские силы продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но не ожидает "серьезных прорывов".
  • Ранее Белый дом заявил, что российские силы продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но не ожидает "серьезных прорывов".
  • Напомним, 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Главком Александр Сырский заверил, что украинское войско знает планы врага и гибко реагирует на все действия РФ, однако ситуацию в Харьковской области называет "существенно обостренной".

Темы: США
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