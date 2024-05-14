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Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном 16 травня у Китаї

Анастасія ПроцВівторок, 14 травня 2024, 10:36
Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном 16 травня у Китаї
фото: РИА Новости

Російський диктатор Володимир Путін 16-17 травня поїде в Китай для переговорів з Сі Цзіньпіном.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Повідомляється, що під час поїздки лідери Росії та Китаю обговорять питання партнерства і стратегічної взаємодії, "обміняються думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем".

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Також, за даними російського видання, Путин і Сі Цзіньпін візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття Років культури Росії та Китаю.

Підсумками їхніх переговорів має стати підписання Спільної заяви та низки двосторонніх документів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 березня видання Reuters з посиланням на джерела написало, що російський лідер Володимир Путін у травні 2024 року відвідає Китай для переговорів з Сі Цзіньпіном, це може стати першою закордонною поїздкою глави Кремля після "президентських виборів".
  • Перед цим видання Politico дізналося, що Сі Цзіньпін зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі на початку травня.
  • Повідомлялось, що Сі Цзіньпін привітав Путіна з "переобранням" на посаді правителя РФ та  заявив, що Китай налаштований підтримувати тісний зв'язок з Росією для просування їхнього партнерства.





Теми: ПутінКитай
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