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Путин встретится с Си Цзиньпином 16 мая в Китае

Анастасия ПроцВторник, 14 мая 2024, 10:36
Путин встретится с Си Цзиньпином 16 мая в Китае
фото: РИА Новости

Российский диктатор Владимир Путин 16-17 мая поедет в Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

Источник: РИА Новости

Детали: Сообщается, что во время поездки лидеры России и Китая обсудят вопросы партнерства и стратегического взаимодействия, "обменяются мнениями по самым актуальным международным и региональным проблемам".

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Также, по данным российского издания, Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Итогами их переговоров должно стать подписание Совместного заявления и ряда двусторонних документов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 марта издание Reuters со ссылкой на источники написало, что российский лидер Владимир Путин в мае 2024 года посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином, это может стать первой зарубежной поездкой главы Кремля после "президентских выборов".
  • Перед этим издание Politico узнало, что Си Цзиньпин встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в начале мая.
  • Сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Путина с "переизбранием" на посту правителя РФ и заявил, что Китай настроен поддерживать тесную связь с Россией для продвижения их партнерства.

Темы: ПутинКитай
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