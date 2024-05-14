Путин встретится с Си Цзиньпином 16 мая в Китае
Вторник, 14 мая 2024, 10:36
Российский диктатор Владимир Путин 16-17 мая поедет в Китай для переговоров с Си Цзиньпином.
Источник: РИА Новости
Детали: Сообщается, что во время поездки лидеры России и Китая обсудят вопросы партнерства и стратегического взаимодействия, "обменяются мнениями по самым актуальным международным и региональным проблемам".
Реклама:
Также, по данным российского издания, Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
Итогами их переговоров должно стать подписание Совместного заявления и ряда двусторонних документов.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 19 марта издание Reuters со ссылкой на источники написало, что российский лидер Владимир Путин в мае 2024 года посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином, это может стать первой зарубежной поездкой главы Кремля после "президентских выборов".
- Перед этим издание Politico узнало, что Си Цзиньпин встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в начале мая.
- Сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Путина с "переизбранием" на посту правителя РФ и заявил, что Китай настроен поддерживать тесную связь с Россией для продвижения их партнерства.