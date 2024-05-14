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Єрмак назвав чинник, який нібито вплине на бажання українців мобілізуватися

Євген КізіловВівторок, 14 травня 2024, 18:59
Єрмак назвав чинник, який нібито вплине на бажання українців мобілізуватися
андрій єрмак. фото: Getty Images

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що чим більше буде зброї в Україні, тим більш мотивовані будуть українці мобілізуватися до збройних сил.

Джерело: Єрмак на саміті демократій у Копенгагені 14 травня, передає "Радіо Свобода"

Деталі: Відповідаючи на запитання про ймовірні труднощі з мобілізацією, топпосадовець зауважив, що "жодна мобілізація в історії будь-якої країни не була популярною". Водночас назвав чинники, що впливають на мотивацію українців.

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Пряма мова: "За два роки ми показали, що наші люди дуже мотивовані, але це дуже залежить від того, як ми оснащуємо наші бригади. Це дуже відповідає сильним політичним рішенням, ухваленим нашими партнерами. Тому ми дуже прагнемо насамперед продовжити підписання безпекових угод на основі Вільнюської декларації. Зараз дуже наполегливо працюємо з нашими американськими друзями та колегами".

Деталі: Єрмак наголосив, що Україна просить від партнерів лише одне: достатню кількість зброї.

Пряма мова: "Наші люди не втомилися. Наш народ сильний. Наші герої продовжують боротьбу. Ми просимо більше протиповітряної оборони, артилерії, ракет великої дальності та можливість використовувати це для відповіді. Тому що іноді одна проблема, яка у нас є, полягає в тому, що нашому солдату не вистачає ні амуніції, ні зброї".

Теми: мобілізаціяАндрій Єрмаквійназброя
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