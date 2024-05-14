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Ермак назвал фактор, который якобы повлияет на желание украинцев мобилизоваться

Евгений КизиловВторник, 14 мая 2024, 18:59
Ермак назвал фактор, который якобы повлияет на желание украинцев мобилизоваться
андрей ермак. фото: Getty Images

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что чем больше будет оружия в Украине, тем более мотивированы будут украинцы мобилизоваться в вооруженные силы.

Источник: Ермак на саммите демократий в Копенгагене 14 мая, передает "Радио Свобода"

Детали: Отвечая на вопрос о возможных трудностях с мобилизацией, топ-чиновник отметил, что "ни одна мобилизация в истории любой страны не была популярной". В то же время назвал факторы, влияющие на мотивацию украинцев.

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Прямая речь: "За два года мы показали, что наши люди очень мотивированы, но это очень зависит от того, как мы оснащаем наши бригады. Это очень соответствует сильным политическим решениям, принятым нашими партнерами. Поэтому мы очень стремимся прежде всего продолжить подписание соглашений по безопасности на основе Вильнюсской декларации. Сейчас очень упорно работаем с нашими американскими друзьями и коллегами".

Детали: Ермак отметил, что Украина просит от партнеров только одно: достаточное количество оружия.

Прямая речь: "Наши люди не устали. Наш народ сильный. Наши герои продолжают борьбу. Мы просим больше противовоздушной обороны, артиллерии, ракет большой дальности и возможность использовать это для ответа. Потому что иногда одна проблема, которая у нас есть, заключается в том, что нашему солдату не хватает ни амуниции, ни оружия".

Темы: мобилизацияАндрей Ермаквойнаоружие
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