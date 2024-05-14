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Путін призначив нового міністра оборони

Вівторок, 14 травня 2024, 21:59
Путін призначив нового міністра оборони
Андрій Білоусов. фото: Getty Images

Російський правитель Володимир Путін підписав указ про призначення міністром оборони Андрія Білоусова замість Сергія Шойгу.

Джерело: пресслужба Кремля

Деталі: Білоусов до цього був першим віцепрем'єр-міністром.

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Також Путін підписав укази про призначення інших міністрів: Мінпромторгу, Мінспорту, Мінтранспорту, Міненерго та Міністерства сільського господарства.

Решта очільників відомств залишилися на своїх позиціях без змін, серед них - міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін і директор ФСБ Олександр Бортніков.

Що передувало: 12 травня стало відомо, що Путін пропонує призначити першого віце-прем'єра Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.

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Водночас, як повідомляє РИА Новости, Путін призначив Шойгу секретарем Ради безпеки РФ, а попереднього секретаря Радбезу Миколу Патрушева звільнив "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

14 травня Білоусов назвав пріоритети на посаді глави Міноборони РФ.

Теми: ПутінМіноборонизвільнення
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