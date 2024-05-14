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Путин назначил нового министра обороны

Вторник, 14 мая 2024, 21:59
Путин назначил нового министра обороны
Андрей Белоусов. фото: Getty Images

Российский правитель Владимир Путин подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу.

Источник: пресс-служба Кремля

Детали: Белоусов до этого был первым вице-премьер-министром.

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Также Путин подписал указы о назначении других министров: Минпромторга, Минспорта, Минтранспорта, Минэнерго и Министерства сельского хозяйства.

Остальные главы ведомств остались на своих позициях без изменений, среди них — министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.

Что предшествовало: 12 мая стало известно, что Путин предлагает назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.

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В то же время, как сообщает РИА Новости, Путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности РФ, а предыдущего секретаря Совбеза Николая Патрушева уволил "в связи с переходом на другую работу".

14 мая Белоусов назвал приоритеты на посту главы Минобороны РФ.

Темы: ПутинМинобороныувольнение
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