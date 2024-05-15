Блінкен зустрівся з представниками Центру протидії корупції та Фундації DEJURE

14 травня у Києві державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з представником Фундації DEJURE, Михайлом Жернаковим і Центру протидії корупції.

Джерело: про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк

Пряма мова Брінк: "Громадянське суспільство є основою демократії та ключовим рушієм європейського майбутнього України. Держсекретар Блінкен зустрівся з представниками Фундації DEJURE, Михайлом Жернаковим, і Центру протидії корупції, щоб обговорити порядок денний боротьби з корупцією та впровадження реформ, які дадуть змогу розблокувати інвестиції приватного сектору, необхідні для відновлення".

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