Блінкен зустрівся з представниками Центру протидії корупції та Фундації DEJURE
Середа, 15 травня 2024, 02:16
14 травня у Києві державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з представником Фундації DEJURE, Михайлом Жернаковим і Центру протидії корупції.
Джерело: про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк
Пряма мова Брінк: "Громадянське суспільство є основою демократії та ключовим рушієм європейського майбутнього України. Держсекретар Блінкен зустрівся з представниками Фундації DEJURE, Михайлом Жернаковим, і Центру протидії корупції, щоб обговорити порядок денний боротьби з корупцією та впровадження реформ, які дадуть змогу розблокувати інвестиції приватного сектору, необхідні для відновлення".
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Нагадаємо:
- Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 14 травня, розпочав свій візит до України. Під час візиту в нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
- У Києві Блінкен наголосив, що Україні потрібно не лише перемогти РФ, а й також здолати корупцію всередині країни, щоб не "стати схожою на Росію".
- Під час виступу державний секретар США також розкрив деталі майбутньої двосторонньої угоди про безпеку з Україною.