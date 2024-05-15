Блинкен встретился с представителями Центра противодействия коррупции и Фонда DEJURE

14 мая в Киеве государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с представителями Фонда DEJURE, Михаилом Жернаковым и Центра противодействия коррупции.

Источник: об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк

Прямая речь Бринк: "Гражданское общество является основой демократии и ключевым двигателем европейского будущего Украины. Госсекретарь Блинкен встретился с представителями Фонда DEJURE, Михаилом Жернаковым, и Центра противодействия коррупции, чтобы обсудить повестку дня борьбы с коррупцией и внедрения реформ, которые позволят разблокировать инвестиции частного сектора, необходимые для восстановления".

Реклама:

Напомним:

Блинкен во вторник, 14 мая, начал свой визит в Украину. Во время визита у него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Блинкен подчеркнул, что Украине нужно не только победить РФ, но и также преодолеть коррупцию внутри страны, чтобы не "стать похожей на Россию".

Во время выступления государственный секретарь США также раскрыл детали будущего двустороннего соглашения о безопасности с Украиной.