Россияне ударили по густонаселенному району Харькова: есть пострадавшие, повреждена 5-этажка
По предварительным данным, российские войска нанесли удар по "району плотной жилой застройки" в Харькове. Поврежден пятиэтажный дом. На данный момент известно о двух пострадавших людях.
Источник: мэр города Игорь Терехов и председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в соцсетях
Прямая речь: "Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки".
Детали: По словам городского головы, сейчас выясняются детали обстрела и собирается информация о пострадавших и разрушениях.
Около шести часов вечера он писал о нескольких взрывах в городе.
Обновлено: Как сообщил Синегубов, в результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание.
Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет. Они госпитализированы.
Что предшествовало:
- В результате вражеского обстрела Харькова вечером 14 мая ранения получил 21 человек, в том числе трое детей.
- 10 мая российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине.