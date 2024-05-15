Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне ударили по густонаселенному району Харькова: есть пострадавшие, повреждена 5-этажка

Евгений КизиловСреда, 15 мая 2024, 20:55
Россияне ударили по густонаселенному району Харькова: есть пострадавшие, повреждена 5-этажка
Игорь терехов. фото: его страница в facebook

По предварительным данным, российские войска нанесли удар по "району плотной жилой застройки" в Харькове. Поврежден пятиэтажный дом. На данный момент известно о двух пострадавших людях.

Источник: мэр города Игорь Терехов и председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в соцсетях

Прямая речь: "Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки".

Реклама:

Детали: По словам городского головы, сейчас выясняются детали обстрела и собирается информация о пострадавших и разрушениях.

Около шести часов вечера он писал о нескольких взрывах в городе.

Обновлено: Как сообщил Синегубов, в результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание.

ВИДЕО ДНЯ

Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет. Они госпитализированы.

Что предшествовало:

  • В результате вражеского обстрела Харькова вечером 14 мая ранения получил 21 человек, в том числе трое детей.
  • 10 мая российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине.

Темы: Харьковобстрелракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

дополнено Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Все новости...
Харьков
Эвакуация из Харькова не планируется, наоборот к нам эвакуируют из области − Терехов
ISW: Россияне на Харьковщине использовали новую тактику наступления
В Харькове известно о 21 пострадавшем от вечерних обстрелов
Последние новости
15:22
Харьков нуждается в донорской крови: как помочь
15:21
В Международном уголовном суде просят выдать ордер на арест лидеров Израиля и ХАМАС за военные преступления
14:58
5 лет президентства: достижения Владимира Зеленского в цифрах
14:52
Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА
14:48
Неделя в Украине будет теплой и придет первая жара – синоптик
14:45
Когда и за какой срок военнообязанные должны пройти ВЛК? Объяснение
14:37
Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине
14:36
Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
14:32
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
14:29
Британская разведка: В России проблемы из-за дефицита рабочей силы
Все новости...
Реклама:
Реклама: