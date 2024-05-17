Оккупационные власти заявили об атаке БпЛА и морских дронов в Севастополе: частично пропал свет
В ночь на 17 мая оккупационные власти Севастополя сообщили об отражении атаки БпЛА и морских дронов. В Севастополе и Балаклаве частично исчез свет.
Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Детали: По его словам, оккупанты сбивают дроны стрелковым оружием.
Прямая речь: "Сейчас несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет".
Дополнено: Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Севастополе и Балаклаве частично пропал свет.
По их информации, возможный объект атаки Балаклавская ТЭС.
Развожаев объяснил частичное отключение света с отключением части оборудования подстанции "Севастополь". На подстанцию, по его словам, якобы упали обломки сбитых БПЛА.
Предыстория:
- Поздно вечером 15 мая во временно оккупированном Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО по воздушным целям.
- Ночью 16 мая Минобороны России сообщило, что их ПВО якобы сбила "пять оперативно-тактических ракет" ATACMS над территорией оккупированного Крыма.
- Канал ASTRA со ссылкой на два своих источника сообщал о пожаре на аэродроме, канал "Крымский ветер" утверждал, что якобы было попадание по топливному складу аэродрома.
- Подконтрольные России власти в Крыму заявляли, что атака была отбита.
- В ночь на 15 мая в Крыму была объявлена воздушная тревога, перекрывали Крымский мост, работала противовоздушная оборона и слышны взрывы в районе аэропорта "Бельбек".