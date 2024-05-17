Оккупационные власти заявили об атаке БпЛА и морских дронов в Севастополе: частично пропал свет

В ночь на 17 мая оккупационные власти Севастополя сообщили об отражении атаки БпЛА и морских дронов. В Севастополе и Балаклаве частично исчез свет.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Детали: По его словам, оккупанты сбивают дроны стрелковым оружием.

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Прямая речь: "Сейчас несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет".

Дополнено: Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Севастополе и Балаклаве частично пропал свет.

Районы, в которых исчез свет, выделены красным

По их информации, возможный объект атаки Балаклавская ТЭС.

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Развожаев объяснил частичное отключение света с отключением части оборудования подстанции "Севастополь". На подстанцию, по его словам, якобы упали обломки сбитых БПЛА.

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