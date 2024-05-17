Безпілотники в Туапсе атакували НПЗ, виникла пожежа

У ніч на п'ятницю два БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод в Туапсе, Краснодарського краю Росії. На території НПЗ виникла пожежа.

Джерело: ТАСС

Деталі: Пожежу на нафтопереробному заводі після падіння безпілотників, нібито локалізовано, повідомили в оперштабі Краснодарського краю.

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У ніч на п'ятницю два БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод у Туапсе. На території НПЗ виникла пожежа. pic.twitter.com/E0kujnTmwD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Безпілотники в Туапсе атакували НПЗ pic.twitter.com/01909zau5H — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

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