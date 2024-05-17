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Безпілотники в Туапсе атакували НПЗ, виникла пожежа

Олена ІвашківП'ятниця, 17 травня 2024, 06:24
Безпілотники в Туапсе атакували НПЗ, виникла пожежа
Скриншот миті удару

У ніч на п'ятницю два БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод в Туапсе, Краснодарського краю Росії. На території НПЗ виникла пожежа. 

Джерело: ТАСС

Деталі: Пожежу на нафтопереробному заводі після падіння безпілотників, нібито локалізовано, повідомили в оперштабі Краснодарського краю.

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Постраждалих немає.

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Теми: Росіявійна
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