Безпілотники в Туапсе атакували НПЗ, виникла пожежа
П'ятниця, 17 травня 2024, 06:24
У ніч на п'ятницю два БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод в Туапсе, Краснодарського краю Росії. На території НПЗ виникла пожежа.
Джерело: ТАСС
Деталі: Пожежу на нафтопереробному заводі після падіння безпілотників, нібито локалізовано, повідомили в оперштабі Краснодарського краю.
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У ніч на п'ятницю два БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод у Туапсе. На території НПЗ виникла пожежа. pic.twitter.com/E0kujnTmwD— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024
Постраждалих немає.
ВІДЕО ДНЯ
Безпілотники в Туапсе атакували НПЗ pic.twitter.com/01909zau5H— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024
Нагадаємо:
- У ніч на 17 травня дрони і ракети атакували окупований Севастополь та Новоросійськ.