Беспилотники в Туапсе атаковали НПЗ, возник пожар

Два БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе в Краснодарском крае РФ. На территории НПЗ возник пожар.

Источник: ТАСС

Детали: Пожар якобы локализован, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

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У ніч на п'ятницю два БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод у Туапсе. На території НПЗ виникла пожежа. pic.twitter.com/E0kujnTmwD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

Пострадавших нет.

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Безпілотники в Туапсе атакували НПЗ pic.twitter.com/01909zau5H — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

Напомним: