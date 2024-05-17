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Беспилотники в Туапсе атаковали НПЗ, возник пожар

Алена ИвашкивПятница, 17 мая 2024, 06:24
Беспилотники в Туапсе атаковали НПЗ, возник пожар
Скриншот момента удара

Два БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе в Краснодарском крае РФ. На территории НПЗ возник пожар. 

Источник: ТАСС

Детали: Пожар якобы локализован, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

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Пострадавших нет.

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Темы: Росcиявойна
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