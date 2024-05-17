Зеленський: ЗСУ стабілізували росіян на Харківщині, ті просунулися до 10 км

Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області. Найглибше вони просунулися вглиб України на 10 кілометрів.

Джерело: Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Українська правда"

Пряма мова: "Головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована… На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування – 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування – і не було".

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Деталі: За словами Зеленського, у нього була "предметна зустріч" з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, командувачем Об’єднаних сил Юрієм Содолем, заступником начальника Генштабу з підготовки військових Михайлом Драпатим, головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнеко та з представниками Нацполіції.

Президент повідомив, що на Харківщині зараз діють "дуже потужні бригади", кілька напрямків тут посилили окремими батальйонами. Це те, що можна було забрати десь з резерву та з інших напрямків.

Зеленський наголосив, що до "бетонної лінії оборони" ворог не дійшов, і те, що так хтось каже, – "це маячня". За його словами, росіяни дійшли тільки до першої лінії.

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Пряма мова: "Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша - не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів".

Деталі: Президент додав, що головна ціль ворога – це місто Вовчанськ. Крім того, вони хочуть захопити зону в 10 кілометрів.

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