Зеленский: ВСУ стабилизировали россиян на Харьковщине, те продвинулись до 10 км

Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российских войск на севере Харьковской области. Глубже всего они продвинулись вглубь Украины на 10 километров.

Источник: Зеленский на встрече с журналистами, передает "Украинская правда"

Прямая речь: "Главное на сегодня - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована... На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения - 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения - и не было".

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Детали: По словам Зеленского, у него была "предметная встреча" с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским, командующим Объединенных сил Юрием Содолем, заместителем начальника Генштаба по подготовке военных Михаилом Драпатым, председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко и с представителями Нацполиции.

Президент сообщил, что на Харьковщине сейчас действуют "очень мощные бригады", несколько направлений здесь усилили отдельными батальонами. Это то, что можно было забрать где-то из резерва и с других направлений.

Зеленский подчеркнул, что до "бетонной линии обороны" враг не дошел, и то, что так кто-то говорит, - "это бред". По его словам, россияне дошли только до первой линии.

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Прямая речь: "Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов".

Детали: Президент добавил, что главная цель врага - это город Волчанск. Кроме того, они хотят захватить зону в 10 километров.

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