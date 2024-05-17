Зеленский: ВСУ стабилизировали россиян на Харьковщине, те продвинулись до 10 км
Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российских войск на севере Харьковской области. Глубже всего они продвинулись вглубь Украины на 10 километров.
Источник: Зеленский на встрече с журналистами, передает "Украинская правда"
Прямая речь: "Главное на сегодня - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована... На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения - 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения - и не было".
Детали: По словам Зеленского, у него была "предметная встреча" с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским, командующим Объединенных сил Юрием Содолем, заместителем начальника Генштаба по подготовке военных Михаилом Драпатым, председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко и с представителями Нацполиции.
Президент сообщил, что на Харьковщине сейчас действуют "очень мощные бригады", несколько направлений здесь усилили отдельными батальонами. Это то, что можно было забрать где-то из резерва и с других направлений.
Зеленский подчеркнул, что до "бетонной линии обороны" враг не дошел, и то, что так кто-то говорит, - "это бред". По его словам, россияне дошли только до первой линии.
Прямая речь: "Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов".
Детали: Президент добавил, что главная цель врага - это город Волчанск. Кроме того, они хотят захватить зону в 10 километров.
Что предшествовало:
- За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Наши воины отбили восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений на направлении Шебекино - Волчанск.
- Защитники осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.
- Вечером 16 мая российские войска атаковали Харьков "Шахедами", возник пожар. В полночь нанесли ракетный удар по городу.