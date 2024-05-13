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Росіяни захопили ще три села на Харківщині – DeepState

Ольга Глущенко Понеділок, 13 травня 2024, 01:18
Росіяни захопили ще три села на Харківщині – DeepState
DeepState

За даними аналітиків DeepState, росіяни захопили ще 3 населених пункти у Харківській області.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними платформи, ворог просунувся біля Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки, східніше Новопокровського та окупував села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене.

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Що передувало: Генштаб повідомив, що на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється, проте у боях за Вовчанськ окупанти мають тактичний успіх.

Передісторія:

Теми: Харківська областьвійна
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