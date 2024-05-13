Росіяни захопили ще три села на Харківщині – DeepState
Понеділок, 13 травня 2024, 01:18
За даними аналітиків DeepState, росіяни захопили ще 3 населених пункти у Харківській області.
Джерело: DeepState
Деталі: За даними платформи, ворог просунувся біля Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки, східніше Новопокровського та окупував села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене.
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Що передувало: Генштаб повідомив, що на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється, проте у боях за Вовчанськ окупанти мають тактичний успіх.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.
- В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.
- За даними аналітиків DeepState, російські окупанти захопили ще 6 населених пунктів у Харківській області.