Зеленский: Россияне на Харьковщине дошли только до первой из трех линий фортификаций

Зеленский подчеркнул, что до "бетонной линии обороны" враг не дошел, и то, что так кто-то говорит, - "это бред". По его словам, россияне дошли только до первой линии.

Источник: Зеленский на встрече с журналистами, передает "Украинская правда"

Прямая речь: "Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они (россияне - УП) примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов".

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Что предшествовало: 10 мая российские оккупационные войска активизировались на севере Харьковщины. Враг оккупировал ряд населенных пунктов в "серой" зоне.

После этого у многих украинцев возник вопрос: Почему не сработали фортификационные сооружения, о строительстве которых до этого отчитывалась власть в восточных областях? Возникло подозрение, что надежных укреплений не построили, а деньги разворовали.

На фоне этих вопросов председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что готовится отчетность по фортификациям в области.