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Путін про потенційні переговори: РФ має зрозуміти, з ким можна мати справу і кому довіряти

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 травня 2024, 13:24
Путін про потенційні переговори: РФ має зрозуміти, з ким можна мати справу і кому довіряти
ПУТІН, СКРИНШОТ

Правитель Росії Володимир Путін щодо потенційних перемовин із Україною заявив, що "РФ має зрозуміти, з ким можна мати справу і кому довіряти".

Джерело: керівник країни-агресора, якого цитує пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Путін заявив, що "Росія має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України і кому довіряти".

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За його словами, триває "аналіз ситуації".

Путін також назвав "стамбульські домовленості" базою для переговорного процесу. Водночас, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив чутки про те, Україна і Росія нібито майже досягли домовленості про припинення бойових дій ще навесні 2022 року, і що процес не завершився результатом нібито через відмову Києва під впливом Лондона.

Правитель Росії заявив, що "РФ готова брати участь у мирних переговорах, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії".

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Він також сказав, що Росія не допустить пред'явлення їй ультиматумів. Зокрема, бажання нав'язати агресору умови щодо України він прокоментував словами: "З дуба впали, чи що".

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський розповів, що партнери не штовхають Україну на переговори з Росією, хоча "в атмосфері світу це є".
  • У червні в Швейцарії відбудеться саміт, який організовує Україна, щодо війни. РФ на саміт не запрошували.
  • За словами президента України Володимира Зеленського, за підсумками саміту, Україна хотіла б отримати спільне комюніке. За його словами, якщо на саміті буде серйозна кількість країн і відповідне комюніке, це стане дипломатичною перевагою України.

Читайте також: "Формула миру" Зеленського: 10 кроків до завершення війни РФ, представлені на саміті G20

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Теми: переговориПутінвійнаУкраїна
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