Путин о потенциальных переговорах: РФ должна понять, с кем можно иметь дело и кому доверять
Правитель России Владимир Путин относительно потенциальных переговоров с Украиной заявил, что "РФ должна понять, с кем можно иметь дело и кому доверять".
Источник: руководитель страны-агрессора, которого цитирует пропагандистское издание "РИА Новости"
Детали: Путин заявил, что "Россия должна понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять".
По его словам, продолжается "анализ ситуации".
Путин также назвал "стамбульские договоренности" базой для переговорного процесса. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слухи о том, Украина и Россия якобы почти достигли договоренности о прекращении боевых действий еще весной 2022 года, и что процесс не завершился результатом якобы из-за отказа Киева под влиянием Лондона.
Правитель России заявил, что "РФ готова участвовать в мирных переговорах, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии".
Он также сказал, что Россия не допустит предъявления ей ультиматумов. В частности, желание навязать агрессору условия в отношении Украины он прокомментировал словами: "С дуба упали, что ли".
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что партнеры не толкают Украину на переговоры с Россией, хотя "в атмосфере мира это есть".
- В июне в Швейцарии состоится саммит, который организует Украина, по войне. РФ на саммит не приглашали.
- По словам президента Украины Владимира Зеленского, по итогам саммита, Украина хотела бы получить совместное коммюнике. По его словам, если на саммите будет серьезное количество стран и соответствующее коммюнике, это станет дипломатическим преимуществом Украины.
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