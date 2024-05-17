Путин о потенциальных переговорах: РФ должна понять, с кем можно иметь дело и кому доверять

Правитель России Владимир Путин относительно потенциальных переговоров с Украиной заявил, что "РФ должна понять, с кем можно иметь дело и кому доверять".

Источник: руководитель страны-агрессора, которого цитирует пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Путин заявил, что "Россия должна понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять".

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По его словам, продолжается "анализ ситуации".

Путин также назвал "стамбульские договоренности" базой для переговорного процесса. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слухи о том, Украина и Россия якобы почти достигли договоренности о прекращении боевых действий еще весной 2022 года, и что процесс не завершился результатом якобы из-за отказа Киева под влиянием Лондона.

Правитель России заявил, что "РФ готова участвовать в мирных переговорах, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии".

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Он также сказал, что Россия не допустит предъявления ей ультиматумов. В частности, желание навязать агрессору условия в отношении Украины он прокомментировал словами: "С дуба упали, что ли".

Напомним:

Президент Владимир Зеленский рассказал, что партнеры не толкают Украину на переговоры с Россией, хотя "в атмосфере мира это есть".

В июне в Швейцарии состоится саммит, который организует Украина, по войне. РФ на саммит не приглашали.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, по итогам саммита, Украина хотела бы получить совместное коммюнике. По его словам, если на саммите будет серьезное количество стран и соответствующее коммюнике, это станет дипломатическим преимуществом Украины.

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