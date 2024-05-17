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Путин о потенциальных переговорах: РФ должна понять, с кем можно иметь дело и кому доверять

Алена МазуренкоПятница, 17 мая 2024, 13:24
Путин о потенциальных переговорах: РФ должна понять, с кем можно иметь дело и кому доверять
ПУТИН, СКРИНШОТ

Правитель России Владимир Путин относительно потенциальных переговоров с Украиной заявил, что "РФ должна понять, с кем можно иметь дело и кому доверять".

Источник: руководитель страны-агрессора, которого цитирует пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Путин заявил, что "Россия должна понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять".

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По его словам, продолжается "анализ ситуации".

Путин также назвал "стамбульские договоренности" базой для переговорного процесса. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слухи о том, Украина и Россия якобы почти достигли договоренности о прекращении боевых действий еще весной 2022 года, и что процесс не завершился результатом якобы из-за отказа Киева под влиянием Лондона.

Правитель России заявил, что "РФ готова участвовать в мирных переговорах, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии".

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Он также сказал, что Россия не допустит предъявления ей ультиматумов. В частности, желание навязать агрессору условия в отношении Украины он прокомментировал словами: "С дуба упали, что ли".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский рассказал, что партнеры не толкают Украину на переговоры с Россией, хотя "в атмосфере мира это есть".
  • В июне в Швейцарии состоится саммит, который организует Украина, по войне. РФ на саммит не приглашали.
  • По словам президента Украины Владимира Зеленского, по итогам саммита, Украина хотела бы получить совместное коммюнике. По его словам, если на саммите будет серьезное количество стран и соответствующее коммюнике, это станет дипломатическим преимуществом Украины.

Узнать больше: "Формула мира" Зеленского: 10 шагов к завершению войны РФ, представленные на саммите G20

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Темы: переговорыПутинвойнаУкраина
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