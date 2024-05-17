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Армія РФ атакувала Одещину трьома балістичними та трьома авіаракетами за день

Тетяна ОлійникП'ятниця, 17 травня 2024, 22:29
Армія РФ атакувала Одещину трьома балістичними та трьома авіаракетами за день
Наслідки удару по Одеському району 17 травня. Фото - ДСНС Одещини

Протягом дня 17 травня російські війська атакували Одещину трьома балістичними ракетами (імовірно "Іскандер-М") та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: Військові також повідомили, що росіяни активно застосовують розвідувальні дрони на всьому південному напрямку.

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Дослівно: "Загалом протиповітряною обороною на південному напрямку знищено:

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині;
  • 2 розвідувальні БпЛА "ZALA", ударний "Ланцет" та 1 БпЛА невстановленого типу на Херсонщині;
  • 1 БпЛА невстановленого типу на Кіровоградщині".
 
ГРАФІКА - ПОВІТРЯНЕ КОМАНДУВАННЯ "ПІВДЕНЬ"

Що передувало:

  • 17 травня в Одеському районі на місці влучання однієї з російських ракет спалахнула пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.
  • Пізніше стало відомо, що від удару загинула людина, ще 8 людей поранені.

Теми: Одеська областьракетний удар
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