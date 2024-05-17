Армия РФ атаковала Одесщину тремя баллистическими и тремя авиаракетами за день
Пятница, 17 мая 2024, 22:29
В течение дня 17 мая российские войска атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (вероятно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.
Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Детали: Военные также сообщили, что россияне активно применяют разведывательные дроны по всему южному направлению.
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Дословно: "В целом противовоздушной обороной на южном направлении уничтожено:
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области;
- 2 разведывательных БпЛА "ZALA", ударный "Ланцет" и 1 БпЛА неустановленного типа в Херсонской области;
- 1 БпЛА неустановленного типа в Кировоградской области".
Что предшествовало:
- 17 мая в Одесском районе на месте попадания одной из российских ракет вспыхнул пожар, повреждена гражданская инфраструктура.
- Позже стало известно, что от удара погиб человек, еще 8 человек ранены.