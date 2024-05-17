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Армия РФ атаковала Одесщину тремя баллистическими и тремя авиаракетами за день

Татьяна ОлейникПятница, 17 мая 2024, 22:29
Армия РФ атаковала Одесщину тремя баллистическими и тремя авиаракетами за день
Последствия удара по Одесскому району 17 мая. Фото - ГСЧС Одесщины

В течение дня 17 мая российские войска атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (вероятно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Военные также сообщили, что россияне активно применяют разведывательные дроны по всему южному направлению.

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Дословно: "В целом противовоздушной обороной на южном направлении уничтожено:

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области;
  • 2 разведывательных БпЛА "ZALA", ударный "Ланцет" и 1 БпЛА неустановленного типа в Херсонской области;
  • 1 БпЛА неустановленного типа в Кировоградской области".
 
ГРАФИКА - ВОЗДУШНОЕ КОМАНДОВАНИЕ "ЮГ"

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Темы: Одесская областьракетный удар
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