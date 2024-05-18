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Reuters: Російський Туапсинський нафтопереробний завод зупинився після атаки безпілотників

Олена ІвашківСубота, 18 травня 2024, 02:37
Reuters: Російський Туапсинський нафтопереробний завод зупинився після атаки безпілотників
Пожежа у Туапсе. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ "Осторожно новости"

Пожежа, спричинена атакою українського безпілотника на російський Туапсинський нафтопереробний завод на узбережжі Чорного моря, призвела до екстреної зупинки заводу. Але є можливість досить швидко його перезапустити.

Джерело: Reuters з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією

Деталі: Пожежу на заводі, що належить "Роснефті", загасили.

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"Роснефть" не прокоментувала атаку.

За словами одного з джерел, безпілотники влучили в установку з виробництва зрідженого газу в Туапсе, в той час як установка з переробки нафти залишилася неушкодженою.

За словами джерела, чорного диму під час пожежі не було. Це означає, що горів тільки скраплений газ.

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Він додав, що з технічної точки зору є можливість обійти установку зрідженого газу і перезапустити завод відносно скоро.

Туапсинський нафтопереробний завод зупинив переробку та випуск нафти через пожежу, що виникла після атаки безпілотника 25 січня, і залишався закритим близько 3 місяців, відновивши роботу наприкінці квітня.

Передісторія: 

Теми: нафтаРосія
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