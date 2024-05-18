Reuters: Російський Туапсинський нафтопереробний завод зупинився після атаки безпілотників
Пожежа, спричинена атакою українського безпілотника на російський Туапсинський нафтопереробний завод на узбережжі Чорного моря, призвела до екстреної зупинки заводу. Але є можливість досить швидко його перезапустити.
Джерело: Reuters з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією
Деталі: Пожежу на заводі, що належить "Роснефті", загасили.
"Роснефть" не прокоментувала атаку.
За словами одного з джерел, безпілотники влучили в установку з виробництва зрідженого газу в Туапсе, в той час як установка з переробки нафти залишилася неушкодженою.
За словами джерела, чорного диму під час пожежі не було. Це означає, що горів тільки скраплений газ.
Він додав, що з технічної точки зору є можливість обійти установку зрідженого газу і перезапустити завод відносно скоро.
Туапсинський нафтопереробний завод зупинив переробку та випуск нафти через пожежу, що виникла після атаки безпілотника 25 січня, і залишався закритим близько 3 місяців, відновивши роботу наприкінці квітня.
Передісторія:
- У ніч на п'ятницю два БПЛА атакували нафтопереробний завод в Туапсе, Краснодарського краю Росії. На території НПЗ виникла пожежа.
Російське Міноборони заявило, що вночі 17 травня територію РФ і тимчасово окупованого Криму нібито атакували 108 українських повітряних і морських дронів і що нібито всіх їх збили.