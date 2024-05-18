Reuters: Российский Туапсинский нефтеперерабатывающий завод остановился после атаки беспилотников
Пожар, вызванный атакой украинского беспилотника на российский Туапсинский нефтеперерабатывающий завод на побережье Черного моря, привел к экстренной остановке завода. Но есть возможность достаточно быстро его перезапустить.
Источник: Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией
Детали: Пожар на заводе, принадлежащем "Роснефти", потушили.
"Роснефть" не прокомментировала атаку.
По словам одного из источников, беспилотники попали в установку по производству сжиженного газа в Туапсе, в то время как установка по переработке нефти осталась неповрежденной.
По словам источника, черного дыма во время пожара не было. Это означает, что горел только сжиженный газ.
Он добавил, что с технической точки зрения есть возможность обойти установку сжиженного газа и перезапустить завод относительно скоро.
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку и выпуск нефти из-за пожара, возникшего после атаки беспилотника 25 января, и оставался закрытым около 3 месяцев, возобновив работу в конце апреля.
Предыстория:
- В ночь на пятницу два БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, Краснодарского края России. На территории НПЗ возник пожар.
- Российское Минобороны заявило, что ночью 17 мая территорию РФ и временно оккупированного Крыма якобы атаковали 108 украинских воздушных и морских дронов и якобы всех их сбили.