Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Reuters: Российский Туапсинский нефтеперерабатывающий завод остановился после атаки беспилотников

Алена ИвашкивСуббота, 18 мая 2024, 02:37
Reuters: Российский Туапсинский нефтеперерабатывающий завод остановился после атаки беспилотников
Пожар в Туапсе. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "Осторожно новости"

Пожар, вызванный атакой украинского беспилотника на российский Туапсинский нефтеперерабатывающий завод на побережье Черного моря, привел к экстренной остановке завода. Но есть возможность достаточно быстро его перезапустить.

Источник: Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией

Детали: Пожар на заводе, принадлежащем "Роснефти", потушили.

Реклама:

"Роснефть" не прокомментировала атаку.

По словам одного из источников, беспилотники попали в установку по производству сжиженного газа в Туапсе, в то время как установка по переработке нефти осталась неповрежденной.

По словам источника, черного дыма во время пожара не было. Это означает, что горел только сжиженный газ.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что с технической точки зрения есть возможность обойти установку сжиженного газа и перезапустить завод относительно скоро.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку и выпуск нефти из-за пожара, возникшего после атаки беспилотника 25 января, и оставался закрытым около 3 месяцев, возобновив работу в конце апреля.

Предыстория: 

Темы: нефтьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
нефть
Итоги недели: цены на нефть выросли на признаках улучшения мирового спроса
Россия зарабатывает миллиарды, продавая нефть в ЕС через Турцию - Politico
Цены на нефть растут на фоне замедления инфляции в США и высокого спроса
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: