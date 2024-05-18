Reuters: Российский Туапсинский нефтеперерабатывающий завод остановился после атаки беспилотников

Пожар в Туапсе. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "Осторожно новости"

Пожар, вызванный атакой украинского беспилотника на российский Туапсинский нефтеперерабатывающий завод на побережье Черного моря, привел к экстренной остановке завода. Но есть возможность достаточно быстро его перезапустить.

Источник: Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией

Детали: Пожар на заводе, принадлежащем "Роснефти", потушили.

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"Роснефть" не прокомментировала атаку.

По словам одного из источников, беспилотники попали в установку по производству сжиженного газа в Туапсе, в то время как установка по переработке нефти осталась неповрежденной.

По словам источника, черного дыма во время пожара не было. Это означает, что горел только сжиженный газ.

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Он добавил, что с технической точки зрения есть возможность обойти установку сжиженного газа и перезапустить завод относительно скоро.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку и выпуск нефти из-за пожара, возникшего после атаки беспилотника 25 января, и оставался закрытым около 3 месяцев, возобновив работу в конце апреля.

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