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Вже 150 000 людей авторизувалися у Резерв+, ще сотні тисяч у черзі – МО

Роман ПетренкоСубота, 18 травня 2024, 10:47
Вже 150 000 людей авторизувалися у Резерв+, ще сотні тисяч у черзі – МО
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Міноборони стверджує, що станом на ранок після запуску додатка вже 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+.

Джерело: Міноборони

Деталі: За даними МО, ще сотні тисяч запитів – у черзі.

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Відомство наголошує, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

Дослівно: "Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.

Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі".

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Теми: Міноборонимобілізація
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