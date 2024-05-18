Вже 150 000 людей авторизувалися у Резерв+, ще сотні тисяч у черзі – МО
Субота, 18 травня 2024, 10:47
Міноборони стверджує, що станом на ранок після запуску додатка вже 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+.
Джерело: Міноборони
Деталі: За даними МО, ще сотні тисяч запитів – у черзі.
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Відомство наголошує, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.
Дослівно: "Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.
Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі".
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Передісторія:
- У ніч на суботу запустили мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
- Міноборони 17 травня презентувало застосунок "Резерв+", у якому можна оновити облікові дані ТЦК.
- 17 травня Кабінет міністрів затвердив нову форму військово-облікового документа. При цьому військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважаються чинними до видачі документа нового зразка.