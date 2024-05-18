Уже 150 000 человек авторизовались в Резерв+, еще сотни тысяч в очереди – МО
Суббота, 18 мая 2024, 10:47
Минобороны утверждает, что по состоянию на утро после запуска приложения уже 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении Резерв+.
Источник: Минобороны
Детали: По данным МО, еще сотни тысяч запросов - в очереди.
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Ведомство отмечает, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.
Дословно: "Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания.
Спасибо, что показываете пример ответственности! И напоминаем, что срок для обновления данных - 60 дней, поэтому выполнить обязанность успеют все".
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Предыстория:
- В ночь на субботу запустили мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.
- Минобороны 17 мая представило приложение "Резерв+", в котором можно обновить учетные данные ТЦК.
- 17 мая Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа. При этом военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, считаются действительными до выдачи документа нового образца.